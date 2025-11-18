Twitch, Spotify и другие популярные сайты столкнулись со сбоями

Днём 18 ноября пользователи Сети столкнулись с массовыми проблемами при загрузке десятков популярных сайтов. Люди жалуются, что сервисы открываются с трудом или не открываются вовсе.

Проблемы испытывают пользователи Spotify, FACEIT, Twitter (X), ChatGPT, 4pda и ряда известных онлайн-игр.

Как сообщается, сбой связан с трудностями Cloudflare — компании-посредника, которая выступает в роли прокси для сайтов, защищая их от DDoS-атак и других воздействий. Причины сбоя сейчас выясняются.

Так же пока неизвестно, сколько времени займёт исправление ситуации — вероятно, над проблемой работают технические специалисты Cloudflare, но официальных заявлений на этот счёт не поступало.