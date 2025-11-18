Составлен топ самых ожидаемых игр 2026 года

2026-й обещает быть богатым на долгожданные продолжения игровых франшиз и новинки. Фанаты наконец-то смогут протестировать GTA 6, Resident Evil 9, Forza Horizon 6 и другие игры с релизами на различных платформах. Топ-25 самых ожидаемых игр 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S — в материале «Ленты.ру».

Grand Theft Auto 6 (GTA 6)

Дата выхода: 19 ноября 2026 года Платформы: Playstation 5 и Xbox Series X/S, анонс на ПК будет позже Разработчик: Rockstar Games

Новая часть одной из самых популярных игровых серий вернет геймеров в Вайс-Сити — город в в вымышленном американском штате Леонида, который является игровым аналогом реальной Флориды. Именно в Вайс-Сити разворачивались события отдельной игры серии — Grand Theft Auto: Vice City, которая вышла в 2002 году, но до сих пор остается популярной.

Если тогда игроки увидели Вайс-Сити 1980-х, то теперь им предстоит познакомиться с его современной версией. За прошедшее время город обзавелся новыми районами, зданиями и достопримечательностями, хотя и сохранил свои ключевые черты.

При этом одним солнечным мегаполисом локации не ограничиваются: по словам разработчиков, карта мира в GTA VI будет в два-три раза больше по сравнению с прошлой частью.

В числе главных героев, которыми можно будет управлять, впервые появится женский персонаж — Лусия Каминос. Также игроки смогут переключиться на Джейсона Дюваля — ее возлюбленного, который вместе с Лусией готовится к грандиозному преступлению.

Resident Evil 9 (Resident Evil Requiem)

Дата выхода: 27 февраля 2026 года Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК Разработчик: Capcom

События девятой части серии игр Resident Evil («Обитель зла») развернутся в Раккун-Сити — вымышленном городе, с которого начался сюжет всей франшизы. Именно там компания Umbrella Pharmaceuticals построила подземные лаборатории, где производила биологическое оружие — в том числе опасный Т-вирус, превращающий людей в зомби.

В 1998 году Раккун-Сити уничтожили ядерным ударом (так кончилась игра Resident Evil 2), однако геймеры смогут в него вернуться: действие в Resident Evil 9 развернется спустя 30 лет с момента разрушения города.

Главной героиней новинки станет Грейс Эшкрофт — дочь Алиссы Эшкрофт, журналистки из Раккун-Сити, известной по играм Resident Evil Outbreak и Resident Evil Outbreak 2. Известно, что за восемь лет до событий девятой части она ушла из жизни при загадочных обстоятельствах в отеле «Ренвуд».

Грейс работает в ФБР техническим специалистом. Ей поручают расследование череды странных смертей от неизвестной болезни. Когда пятое преступление происходит в том самом отеле, где скончалась ее мать, Грейс начинает собственное расследование.

В поисках ответов героиня возвращается в полуразрушенный Раккун-Сити. Именно поэтому игра получила подзаголовок Requiem — она призвана подвести черту под событиями, связанными с этим городом. По словам продюсера Масато Кумадзавы, название также символизирует реквием по самой Грейс, потерявшей мать, и по всем жертвам трагедии в Раккун-Сити.

Fable

Дата выхода: 2026 год, точной даты релиза пока нет Платформы: ПК, Xbox Series X/S Разработчик: Playground Games

Продолжение легендарной серии Fable — долгожданное событие для всех любителей RPG. В четвертой части франшизы геймеры вновь вернутся в Альбион — вымышленную страну, где разворачиваются события игры. Им предстоит управлять главной героиней, которая должна бросить вызов угрожающей всему миру могущественной злодейке. А значит, впереди — масштабные битвы с чудовищами и зрелищная магия.

Fable — это настоящий симулятор жизни в сказочном мире. Здесь можно создавать семью, заводить друзей или наживать врагов, осваивать ремесла и даже вести собственное дело. Все эти решения напрямую влияют на судьбу персонажа. При этом каждый выбор сказывается как на сюжете игры, так и на судьбе Альбиона.

007 First Light

Дата выхода: 27 марта 2026 года Платформы: ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5 и Nintendo Switch 2 Разработчик: IO Interactive

Сюжет известной под рабочим названием Project 007 игры о Джеймсе Бонде не повторяет сценарий какого-либо фильма бондианы. Игрокам покажут юного Бонда, солдата ВМС, — во время миссии в Исландии он совершает нечто, что привлекает внимание разведки MI6.

Геймеры узнают, как главный герой оказался в MI6 и присоединился к секретной программе «00»

Подробностей сюжета не так много, однако известно, что в игре появится персонаж с позывным 009, — возможно, именно он станет главным злодеем игры. В таком случае Бонду предстоит остановить одного из бывших агентов и не дать ему воплотить в жизнь свои планы — какими бы они ни были.

Assassin's Creed: Codename Hexe

Дата выхода: 2026 или 2027 год Платформы: ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S Разработчик: Ubisoft

Сюжет игры будет тесно связан с мрачным периодом европейской истории — охотой на ведьм в Священной Римской империи. На это указывает и кодовое название тайтла — Hexe, что с немецкого переводится как «ведьма». Подробностей о сюжете очень мало, неизвестно даже место и время, где развернутся события тайтла.

По данным инсайдеров, геймерам предстоит погрузиться в атмосферу XVI века, главной героиней станет девушка Эльза с магическими способностями.

Тем временем фанаты предполагают, что сюжет может быть связан с сюжетом поэмы «Фауст» Иоганна Вольфганга фон Гете, главный герой которой жил в Германии XVI века, как раз в период охоты на ведьм.

Gears of War: E-Day

Дата выхода: 2026 год Платформы: ПК и Xbox Series X/S Разработчик: The Coalition

Еще при анонсе разработчики подтвердили, что Gears of War: E-Day является полноценной частью серии, а не спин-оффом. Это приквел, события которого разворачиваются за 14 лет до первой части франшизы и показывают начало вторжения Саранчи — тот самый День Разлома, ключевой для всей игровой вселенной.

Игра расскажет о становлении молодых Маркуса Феникса и Доминика Сантьяго, показывая, как они превратились в закаленных боями солдат из оригинальной трилогии.

Star Wars: Zero Company

Дата выхода: 2026 Платформы: ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S Разработчик: Bit Reactor, Respawn Entertainment и Lucasfilm Games

Студия Bit Reactor при поддержке Respawn Entertainment и Lucasfilm Games работает над тактической игрой Zero Company в сеттинге «Звездных войн». Действие разворачивается в самый напряженный период Войн клонов, между событиями второго и третьего эпизодов фильма.

Игроки примерят на себя роль Хуокса — бывшего офицера Республики, который возглавит отряд наемников под названием Zero Company. Каждый боец команды обладает уникальными способностями — геймерам предстоит применять их, чтобы побеждать противников в ходе пошаговых сражений.

Разработчики пока не раскрывают деталей сюжета, но намекают, что отряду предстоит столкнуться с угрозой для всей галактики. В ходе кампании игрокам нужно будет принимать решения, которые окажут прямое влияние на дальнейшее развитие событий.

Lords of the Fallen 2

Дата выхода: 2026 Платформы: ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S Разработчик: CI Games

Игра станет продолжением первой Lords of the Fallen, которая вышла в 2023 году и была перезапуском одноименной игры 2014-го. О новой части известно не так много: разработчики пообещали учесть все ошибки прошлого тайтла (его критиковали за запутанную сюжетную линию и нестабильный уровень сложности) и поднять франшизу на новый уровень.

Lords of the Fallen 2023 года — это хардкорный соулслайк, действие которого происходит в мрачном фэнтезийном сеттинге. Игра вобрала все характерные черты жанра: стандартные противники здесь действительно опасны, схватки с боссами являются сложным испытанием, а после гибели персонажа у игрока есть единственный шанс восстановить потерянные очки опыта, вернувшись на место кончины.

Главная особенность игры — возможность перемещаться между двумя вселенными (миром живых и миром мертвых), используя специальный фонарь.

В сиквеле можно будет исследовать два параллельных мира, в том числе расширенную область Umbral. Кроме того, игроки смогут совместно проходить кампании в онлайн-кооперативе с общим прогрессом

Forza Horizon 6

Дата выхода: 2026 Платформы: ПК и Xbox Series X/S, позже — на PlayStation 5 Разработчик: Playground Games

По словам разработчиков Forza Horizon, Япония была одним из самых желанных сеттингов у поклонников серии. Хотя детали карты пока не раскрываются, разработчики обещают воссоздать все многообразие страны — от современных мегаполисов до природных ландшафтов. Игрокам предстоит побывать как в оживленном Токио, так и в живописных сельских и горных регионах.

Чтобы добиться максимального правдоподобия, команда консультировалась с исследователями страны и даже ездила в Японию, где изучала организацию пространства, повседневные привычки и звуки улиц.

В новой части опять будут меняться времена года. Япония известна своими яркими сезонами — жарким летом, живописной осенью, снежной зимой и весной с цветущей сакурой. По словам создателей, эти циклы повлияют не только на картинку, но и на атмосферу игры.

Также в игре появятся элементы местной автомобильной культуры, включая популярные в Японии дрифт и тюнинг

Onimusha: Way of the Sword

Дата выхода: 2026 Платформы: ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S Разработчик: Capcom

Продолжение самурайского хоррора от создателей игровой франшизы Resident Evil. Первая игра серии вышла еще в 2001 году и во многом напоминала классические части «Обители зла», но с магическим уклоном: у главного героя была перчатка, поглощающая души уничтоженных им демонов.

Действие Onimusha: Way of the Sword перенесет игроков в альтернативную Японию эпохи Эдо (1603-1868 годы), а именно — в преображенный под влиянием демонических сил Киото. Разработчики обещают воссоздать множество узнаваемых локаций того времени.

Главный герой — легендарный мечник Миямото Мусаси: реальная историческая фигура, известная своей уникальной техникой боя двумя мечами. Его антагонистом станет Сасаки Ганрю, также известный как Сасаки Кодзиро — темный мечник, обладающий такой же магической Перчаткой Они, что и протагонист.

При этом основными противниками Мусаси станут демоны Генма: игроку предстоит собирать их души при помощи Перчатки Они. Этот артефакт будет играть ключевую роль в развитии персонажа и прохождении игры.

Heroes of Might and Magic: Olden Era

Дата выхода: 2026 год Платформы: ПК Разработчик: Unfrozen, Ubisoft и Hooded Horse

Продолжение «Героев меча и магии» должно было выйти летом 2025 года, однако разработчики перенесли релиз на более поздний срок. Ожидается, что игра получит релиз не раньше лета 2026 года. При этом в Steam уже доступна демоверсия.

Действие развернется на знакомой поклонникам серии планете Энрот, однако впервые игрокам откроется континент Джадам — он лишь бегло упоминался в предыдущих частях.

Геймерам предстоит исследовать красочный фэнтези-мир, полный чудес и опасностей, строить могущественные города, формировать армии и участвовать в масштабных битвах с легендарными существами.

Cthulhu: The Cosmic Abyss

Дата выхода: 2026 год Платформы: ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S Разработчик: Big Bad Wolf

В хорроре Cthulhu: The Cosmic Abyss события разворачиваются в 2053 году, когда истощение земных ресурсов заставляет могущественные корпорации искать сырье в океанских глубинах. Однако это приводит к пробуждению древних кошмаров, о которых человечеству лучше было не знать.

Геймерам предстоит играть за агента Ноя из секретного подразделения Интерпола, которое специализируется на оккультных расследованиях. Его задача — раскрыть тайну исчезновения шахтеров, работавших в глубинах Тихого океана. В тайтле нужно будет исследовать монументальный лабиринт затонувшего города Р‘льех — обители самого Ктулху.

Чтобы пройти игру, нужно разгадывать сложные головоломки и принимать трудные решения, непосредственно влияющие на судьбу главного персонажа

Создатели обещают «кинематографическое повествование» и «увлекательную историю, полную сложных персонажей». Помогать Ною в расследовании будет искусственный интеллект по имени Ки, способный анализировать улики и расшифровывать тайны глубин. При этом герою предстоит сразиться не только с монстрами, но и с собственным разумом: по мере погружения в бездну он будет все сильнее поддаваться мрачной атмосфере.

The Blood of Dawnwalker

Дата выхода: 2026 Платформы: ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S Разработчик: Rebel Wolves

Действие новой игры в сеттинге темного фэнтези развернется в Европе XIV века, измученной бесконечными войнами и эпидемией чумы. В это время вампиры, ранее находившиеся в тени, начнут борьбу за власть.

Игрокам предстоит управлять молодым персонажем по имени Коэн, обладающим вампирскими способностями. Он должен спасти своих близких и сразиться с противникам — людьми и чудовищами. Судьба героя зависит от принимаемых решений — он может сохранить человеческие качества или полностью подчиниться вампирской сущности.

Exodus: Become the Traveler

Дата выхода: 2026 Платформы: ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S Разработчик: Archetype Entertainment

По сюжету этой научно-фантастической ролевой игры, в отдаленном будущем человечество, покинув Землю, оказалось в опасной галактике. Оказавшиеся на грани вымирания люди возлагают последние надежды на Странников — добровольцев, отправляющихся в другие звездные системы для поиска технологий и оружия у могущественных космических существ.

По правилам игровой вселенной, при межзвездных перелетах один день для героя равен десятилетиям в других галактиках. Это приводит к необратимым изменениям: персонажи стареют, миры трансформируются, а последствия решений игрока приобретают постоянный характер.

Геймерам предстоит управлять Странником по имени Джун Аслан (можно выбрать пол персонажа самостоятельно). Герой намерен исследовать планеты во время межзвездных экспедиций в поисках Остатков — древних технологий Небожителей, разбросанных по всей вселенной, которые помогут спасти мир.

Thick as Thieves

Дата выхода: 2026 Платформы: ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S Разработчик: OtherSide Entertainment

Действие стелс-экшена развернется в альтернативной реальности 1910-х годов, где технологический прогресс промышленной революции соседствует с магией и политическими интригами.

Игрокам предстоит управлять группой воров с уникальными способностями — скрываться в тенях, отключать системы безопасности и взламывать замки. Создатели обещают, что каждое новое задание будет отличаться от предыдущего, а выполнить их не получится без импровизации и тактического планирования. Также важно не упускать из внимания поведение неигровых персонажей (NPC) и использовать широкий арсенал доступных инструментов.

Star Citizen: Squadron 42

Дата выхода: 2026 Платформы: ПК Разработчик: Cloud Imperium Games (CIG)

Squadron 42 — одиночная сюжетная кампания в рамках космического онлайн-симулятора Star Citizen. Действие разворачивается в далеком будущем, когда человечество активно осваивает космическое пространство. Игрок принимает роль пилота элитного подразделения флота Земной Конфедерации, противостоящего агрессивной инопланетной расе Вандуул.

Геймерам предстоит управлять космическими кораблями, участвовать в масштабных сражениях и выполнять миссии — от боевых вылетов до разведывательных операций. Не обойдется и без исследования локаций — от космических станций до поверхностей планет, где игроку нужно будет участвовать в наземных операциях и взаимодействовать с игровым миром.

В создании игры участвовали известные актеры, в числе которых Гэри Олдман, Марк Хэмилл и Джиллиан Андерсон

Game of Thrones: War for Westeros

Дата выхода: 2026 Платформы: ПК Разработчик: PlaySide

В масштабной стратегии в реальном времени по вселенной «Игры престолов» геймерам придется взять под контроль один из Великих Домов — Старков, Ланнистеров, Таргариенов или даже сыграть за Белых Ходоков. Каждая фракция имеет собственных героев, юниты и тактические возможности, предлагая уникальный стиль игры.

Подробностей сюжета не так много, но известно, что игроков ждут масштабные битвы с участием пехоты, кавалерии, осадных машин, великанов и драконов.

Marvel's Wolverine

Дата выхода: 2026 год Платформы: PlayStation 5 Разработчик: Insomniac Games

Из названия понятно, что новая игра будет о Росомахе — одном из самых известных героев комиксов Marvel, участнике команды супергероев «Люди Икс».

Официальной информации об игре пока очень мало, но в конце 2023 года произошла масштабная утечка данных. Если доверять данным утечки, игра расскажет историю становления Росомахи. Возможно, геймеры узнают, как Логан стал мутантом и получил адамантиевый скелет. Ожидается, что события игры будут происходить по всему миру, в том числе в Японии.

Max Payne и Max Payne 2: The Fall of Max Payne (ремейки)

Дата выхода: 2026 Платформы: ПК, PS5, Xbox Series X/S Разработчики: Remedy Entertainment и Rockstar Games

В апреле 2022 года Remedy при поддержке Rockstar анонсировали ремейк игр Max Payne 1 & 2, которые будут объединены в один проект. Хотя детали сюжета не раскрываются, ожидается, что основная история полицейского, объявившего войну криминальному миру Нью-Йорка, останется неизменной. Вместо переписывания канона финская студия Remedy, скорее всего, углубит его: дополнит повествование новыми деталями, полностью переработает кат-сцены и диалоги.

В первой части оригинальной игры полицейский Макс Пэйн мстит за убийство жены и маленькой дочери: они погибли от рук бандита, который в момент преступления был под воздействием вещества «Валькирин».

Во второй игре главный герой возвращается на службу в полицию и вскоре встречает призрак из прошлого — киллера Мону Сакс, которая считалась погибшей. Она предупреждает Макса, что его убийство заказали члены Внутреннего круга — так называют людей, которые тайно руководят Нью-Йорком. Чтобы выжить, главному герою предстоит раскрыть еще одну тайну, которая имеет отношение к убийству его семьи.

Prince of Persia: The Sands of Time (ремейк)

Дата выхода: 2026 Платформы: ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S Разработчик: Ubisoft

Ремейк The Prince of Persia: The Sands of Time — обновленная версия сказочного экшена 2003 года о приключениях персидского принца, случайно получившего власть над временем.

Основа сюжета, скорее всего, останется без существенных изменений. Согласно канону, персидский правитель и его сын захватывают замок индийского махараджи, где находят таинственные Песочные часы и Кинжал времени. По вине коварного визиря принц случайно высвобождает Пески времени, которые превращают воинов в монстров.

Вооружившись магическим кинжалом, герой отправляется в путешествие по лабиринтам замка, наполненным ловушками, загадками и песчаными чудовищами. Его цель — найти похищенные визирем Часы времени и повернуть время вспять, чтобы исправить ошибку.

Можно предположить, что знакомую историю расширят новыми деталями для большей стройности и понятности: например, появятся дополнительные диалоги, кат-сцены или даже целые эпизоды.

Другие ожидаемые игры

The Elder Scrolls 6 — дата выхода неизвестна, релиз ожидается в период с 2026 по 2028 годы на ПК и Xbox Series X/S. Blackfrost: The Long Dark 2 — в предварительном доступе для ПК игра появится в 2026 году. The Duskbloods — extraction-экшен (так называют игры, акцент в которых делается на эвакуации персонажа с добытыми ресурсами и информацией из определенной зоны — обычно опасной) на Nintendo Switch 2 выйдет в 2026 году; точной даты на данный момент нет. OD — хоррор-проект Хидео Кодзимы может выйти в 2026 году на ПК, Xbox Series X/S и, возможно, мобильных телефонах. Marvel’s Blade — сюжетный экшен про Блейда — гибрида вампира и человека из комиксов Marvel — выйдет не раньше 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.