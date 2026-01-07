Топ старых ПК-игр, которые отказываются умирать

Жизненные циклы игр тяжело предсказать. Некоторые показывают сильный старт и быстро выгорают, другие выживают годами, прежде чем потерять аудиторию. Но встречаются и те, что живут уже десятки лет благодаря сплоченным фанатам и разработчикам, которые любят свое дело. Портал PC Gamer рассказал о старых, но по-прежнему живых играх из 1980-1990-х.

© Steam

Klondike (1984)

Klondike — одна из первых игр, вышедших на оригинальном Macintosh, и разработчик поддерживает ее уже 40 лет. Классическая вариация солитера эволюционировала и много раз менялась в течение жизни. Девелопер Майкл Кастил добавил цветную графику в 1988-м, анимации движения карт в 1989-м, новый генератор случайных чисел в 1994-м. А в 2015-м он даже позволил переносить прогресс текущих игр с iPhone и iPad.

NetHack (1987)

© Скриншот

NetHack — не что иное как эволюция Hack, проекта 1984 года. А тот, в свою очередь, был вдохновлен оригинальной Rogue. В 1987-м разработчик Майк Стивенсон написал собственную, расширенную версию Hack, и выпустил ее под новым названием — NetHack. Крупный апдейт формировавшегося roguelike-проекта добавил в игру новые классы, вроде самурая и валькирии, поддержку примитивной IBM-графики и многое другое.

Последнее обновление для NetHack вышло аж в 2023-м, и пока нет никаких симптомов того, что оно будет последним. Иногда игра годами не получает патчи (разработчики-волонтеры хранили молчание с 2003 по 2015 годы), но это не мешает ей сохранять активную базу игроков. Поскольку NetHack во многом построена на генераторе случайных чисел, ей и не нужны постоянные обновления, чтобы поддерживать интерес пользователей. Нет никаких диалогов, от которых можно утомиться, и нет потребности в новых заданиях.

Gemstone IV (1988)

© Скриншот

Gemstone IV звучит как сиквел какой-то длинной серии, но на самом деле это последняя итерация MUD (multi-user dungeon), запущенной еще в 1988-м. По такой метрике, это самая старая из ныне активных MMORPG. И она по-прежнему процветает, получая новый контент, сюжетные расширения и локации. Большинство игр подобного возраста поддерживаются сообществом верных фанатов, но Gemstone IV — исключение; у проекта есть целая команда разработчиков из примерно 40 человек.

Kingdom of Drakkar (1989)

© Скриншот

Как и многие другие старые игры, Kingdom of Drakkar начала существовать в форме текста, но постепенно эволюционировала в графическую RPG — в этом виде она дожила и до сегодняшнего дня. Drakkar выросла из MUD 1984 года под названием Realm и, по сути, является далекой предшественницей Ultima Online. Она была играбельна в конце 1980-х во времена, когда Ultima еще была серией одиночных RPG.

Genesis (1989)

Genesis — MUD и фэнтезийное ролевое текстовое приключение. В 1989-м, когда Интернет был еще не так широко распространен, проект создала небольшой командой студентов в Швеции. Мир Genesis с годами вырос из одинокого материка в гигантский океан, где полно континентов и мелких островов, включая те, что позволяют заглянуть в другие популярные фэнтези-вселенные. Игроки могут присоединиться к более чем 60 гильдиям, периодически воюющим между собой.

К моменту, когда World of Warcraft вышла в релиз и познакомила массовую аудиторию с жанром MMORPG, Genesis работала уже 15 лет. И хотя у игры не такое уж большое сообщество, она по-прежнему привлекает новых пользователей и получает контентные обновления.

UnReal World (1992)

© Скриншот

Unreal World — roguelike-RPG в процедурно генерируемом мире, основанном на Финляндии позднего железного века. Игрокам предстоит выживать в дикой природе, крафтить, рыбачить, ловить дичь, охотиться, готовить, торговать и даже построить собственную хижину в лесу. Но эти механики, привычные для сегодняшних «выживалок», появились в UnReal World 30 лет назад. Изначально игра разворачивалась в мире классического фэнтези, но постепенно углубилась в реальную историю, хоть и с элементами мистики.

Проект стабильно обновляется со времен своего релиза в 1992-м. Оригинальная версия 1.0 написана на Turbo Pascal, после чего переписана в C. Она переехала с DOS на Windows, медленно эволюционировала в полностью графическую игру, и даже вышла в Steam в 2016-м.

Meridian 59 (1996)

© Скриншот

Со-разработчик Meridian 59 Эндрю Кирмси называет проект «потенциальной первой онлайн-игрой на трехмерном движке». Она вышла более чем на год раньше Ultima Online и ощущается как прототип игр, последовавших за ней. Но это лишь подчеркивает, насколько прорывной была Meridian 59.

Проект много раз переходил в другие руки. В 1996-м его купила студия 3DO, потом игра закрылась, переродилась благодаря Near Death Studio в 2002-м. После этого игра вернулась к оригинальным разработчикам, которые опубликовали исходный код в открытом доступе и сделали Meridian 59 бесплатной в 2012-м. А в 2018 году братья Кирмси опубликовали игру в Steam.

Ultima Online (1997)

© Скриншот

У Ultima Online долгая история, начавшаяся с величайшего момента в ПК-гейминге — убийстве аватара продюсера игры, Ричарда Гэрриота, почти неуязвимого Лорда Бритиша, во время бета-тестирования в 1997-м. Фэнтези ММО с динамической экономикой и акцентом на PvP всего за год привлекла почти 100 000 игроков, благодаря чему проект попал в Книгу рекордов Гиннесса. Прошло уже более 20 лет, но Ultima Online по-прежнему получает обновления и крупные расширения. У нее даже есть маленькое, но довольно активное сообщество.