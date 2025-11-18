Названы лучшие ПК-корпуса с хорошей вентиляцией

В одном из выпусков на YouTube-канале TehnoBelka перечислили самые выгодные модели корпусов для игровых компов.

4-6 тысяч рублей

Montech Air 1000 Lite Black. Отличный выбор за свою цену, но корпус не предназначен для новых матплат с разъёмами сзади. Также здесь нет хаб-разветвителя под вертушки (точнее, он есть только в премиум-версии). Видеокарты в этот корпус влезут длиной до 330 мм, а расстояние под кулер процессора здесь 170 мм.

6-8 тысяч рублей

Cougar Uniface X RGB V2 Black и Cougar Airface Pro RGB Black. Эти корпуса предлагают одинаковую схему охлаждения. Площадь у перфорации у Airface более 50%, у Uniface - около 30%. В Uniface можно установить радиаторы до 420 мм, а в Airface Pro - только 360 мм. Разница в цене у этих моделей - 1000 рублей, а в некоторых магазинах они вообще стоят одинаково.

10-15 тысяч рублей

Montech King 95 Pro Black. Лучший корпус-аквариум в этом сегменте. Эта версия с 6 предустановленными вертушками - самая выгодная для покупки. Видеокарту в корпус можно установить длиной до 420 мм и шириной до 175 мм.

Lian Li Lancool III Black. Речь идёт о версии с фильтрами, с обычной классической компоновкой. Её стоит покупать, если вам нужно разместить в корпусе намного больше комплектующих, чем до этого.