Игроки пожаловались на блокировки за возврат Escape from Tarkov в Steam

Игроки Escape From Tarkov пожаловались на блокировку учетных записей после возврата средств за Steam-версию игры. Об этом сообщает iXBT.games.

© Газета.Ru

Предполагается, что проблема может быть связана с работой фирменного лаунчера: система связывает лицензию с конкретной учетной записью, и попытка вернуться к игре через версию, приобретенную на официальном сайте, трактуется как нарушение пользовательского соглашения.

Часть игроков утверждает, что блокировка, предположительно, привязывается к IP-адресу, что делает невозможным создание новых учетных записей для обхода блокировки.

Среди заблокированных оказался и владелец издания Unheard стоимостью $250. Он сообщил, что приобрел Escape From Tarkov еще в 2019 году, а затем, после выхода версии в Steam, купил ее там. Осознав избыточность покупки, игрок оформил возврат через магазин Valve — после чего получил блокировку. В своем обращении он попросил Battlestate Games восстановить доступ, однако пользователи сомневаются в успешности апелляции и иронизируют, предлагая ему просто купить еще одно издание.

Ранее энтузиасты вернули к жизни провальный Concord.