В PS Plus добавили GTA 5, Pacific Drive и еще семь игр

В PS Plus добавили GTA 5, Pacific Drive и ещё семь игр
Сегодня Sony пополнила подписку PS Plus в тарифах Extra и Deluxe новыми играми. В каталог вернули GTA 5, которая уже была в нём ранее, а также добавили атмосферный сурвайвал Pacific Drive с автомобилем и другие тайтлы.
Каталог PS Plus Deluxe пополнила Tomb Raider: Anniversary — это ремейк первой игры во франшизе про расхитительницу гробниц Лару Крофт.
Новые игры в PS Plus Extra в ноябре 2025 года:
Grand Theft Auto V;
Pacific Drive;
Still Wakes the Deep;
Insurgency: Sandstorm;
Thank Goodness You’re Here;
The Talos Principle 2;
Monster Jam Showdown;
MotoGP 25.
Новинки PS Premium в октябре 2025 года:
Tomb Raider: Anniversary.