Показали первый геймплейный тизер игры «Киберслав: Затмение»

Game Art Pioneers опубликовала первый геймплейный тизер-трейлер игры «Киберслав: Затмение». В ролике главный герой сражается с врагами и размахивает своим мечом.

Тизер-трейлер

Видео доступно на YouTube-канале Киберслав | Вселенная. Права на видео принадлежат Game Art Pioneers.

Проект расширит историю оригинального сериала «Киберслав». Сюжет в «Затмении» будет линейным, но решения игроков приведут к разным концовкам. События игры развернутся вокруг охотника за нечистью Киберслава, который попытается сорвать планы загадочного злодея, решившего украсть главную святыню города Китеж — Источник.

Релиз тайтла состоится в 2027 году на ПК и консолях.