Clair Obscur: Expedition 33 поставила рекорд по номинациям на The Game Awards 2025

17 ноября стали известны все номинанты на The Game Awards 2025 — крупную игровую премию журналиста Джеффа Кили. Главным событием анонса стало число номинаций Clair Obscur: Expedition 33 — французский экшен может выиграть сразу 12 наград, включая статуэтку за «Игру года».

© Чемпионат.com

Это абсолютный рекорд для The Game Awards, который ранее удерживала The Last of Us Part 2. Игра от студии Naughty Dog получила 11 номинаций в 2020 году, где одержала победу в семи категориях. Разработчики «Экспедиции 33» из студии Sandfall уже поблагодарили фанатов и организаторов за поддержку и заявили, что не ожидали увидеть название своей игры столько раз.

Большая честь быть номинированным не только на The Game Awards, но получить двенадцать номинаций?! В этом году было так много достойных, прекрасных игр, и мы невероятно счастливы быть среди них. Спасибо!

Церемония вручения наград The Game Awards 2025 пройдёт в ночь на 12 декабря в Лос-Анджелесе.