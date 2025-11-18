На премии The Game Awards открылось пользовательское голосование за игры

Организаторы премии The Game Awards — 2025 вместе с анонсом игр-номинантов открыли голосование для пользователей — выбрать своих фаворитов в каждой категории могут все желающие, залогинившись через социальные сети.

На момент публикации на сайте наблюдаются технические проблемы — возможно, проголосовать можно будет позже.

Победителей TGA, как обычно, определят комбинированным способом — голоса пользователей и профессионального жюри, в которое войдут представители геймдев-индустрии. Исключением станет номинация «Голос игроков», где всё решат только геймеры.

Ознакомиться с полным списком номинаций The Game Awards — 2025 можно в нашем отдельном материале. Церемония награждения пройдёт 11 декабря в Лос-Анджелесе.