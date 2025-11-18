Faker и T1 не попали в список номинантов на The Game Awards — 2025
Организаторы The Game Awards — 2025 объявили номинантов в киберспортивных категориях, но чемпион мира по League of Legends Ли Faker Сан Хёк и его команда T1 не были включены в шорт-листы впервые за три года.
В номинации «Лучший киберспортсмен» представлены:
- Брок brawk Сомерхолдер (Valorant, NRG);
- Чон Chovy Джи Хун (League of Legends, Gen.G Esports);
- Джейсон f0rsakeN Сусанто (Valorant, Paper Rex);
- Какеру Kakeru Ватанабэ (Street Fighter, ZETA DIVISION);
- Сол Леонардо MenaRD Мена II (Street Fighter, Weibo Gaming);
- Матье Zyw0o Эрбо (Counter-Strike 2, Team Vitality).
За звание «Лучшая киберспортивная команда» поборются:
- Gen.G (League of Legends);
- NRG (Valorant);
- Team Falcons (Dota 2);
- Team Liquid PH (Mobile Legends: Bang Bang);
- Team Vitality (Counter‑Strike 2).
T1 выиграла Worlds — 2025, став трёхкратным чемпионом мира. Faker установил рекорд турнира, использовав 14 уникальных чемпионов за один турнир. Однако ни он, ни команда не попали в номинации впервые с 2022 года.
В 2023 и 2024 годах Faker был номинирован и оба раза выигрывал в категории «Лучший киберспортсмен». В 2023 году T1 также получила награду как «Лучшая киберспортивная команда».
Церемония The Game Awards — 2025 пройдёт 11 декабря в Лос-Анджелесе. Победители определяются комбинированным голосованием жюри (90%) и публики (10%).