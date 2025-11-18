AMD уведомила партнеров о повышении цен на видеокарты

Согласно данным из китайского форума Board Channels, компания AMD уведомила партнеров о втором за последние месяцы повышении цен на графические процессоры. Причиной называют значительный рост затрат на закупку памяти.

© Ferra.ru

На рынке наблюдается резкое удорожание микросхем DRAM. С сентября цены на модули DDR5 выросли на 60%, а 32-гигабайтные серверные модули подорожали с 149 до 239 долларов. Стоимость памяти GDDR6 для видеокарт увеличилась примерно на 30% из-за перераспределения производственных мощностей в пользу серверных решений.

Ранее, в октябре, AMD уже проводила незначительную корректировку цен, не повлиявшую на розничные стоимости. Новая волна повышения может затронуть все модели видеокарт, включая игровые серии Radeon.

Официальных заявлений от компании пока не поступало.