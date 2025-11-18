Новая Call of Duty установила антирекорд

Шутер Call of Duty: Black Ops 7, релиз которого состоялся на прошлой неделе, установил антирекорд по пользовательским оценкам.

© Российская Газета

На момент написания данной заметки средний балл проекта на сайте-агрегаторе Metacritic (заблокирован в РФ) опустился до отметки в 1.9.

Это самое низкое значение за всю историю серии, первая игра в которой вышла в 2003 году.

Ранее худшей во франшизе, по мнению геймеров, была Modern Warfare 3 (2023).

Ругают Black Ops 7 в основном за качество кампании - скомканный сюжет, невнятных персонажей и дефицит интересных и нестандартных ситуаций.

Профильная пресса при этом оценила новинку в разы теплее - на основе рецензий СМИ рейтинг равен 83 баллам.