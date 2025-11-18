Фанаты восстановили закрытый вскоре после релиза шутер Concord

Сетевой шутер Concord, закрытый практически сразу после релиза, неожиданно получил вторую жизнь благодаря инициативе сообщества. Группе энтузиастов удалось запустить игру на собственных серверах, проведя первые успешные матчевые сессии, однако их планам начала мешать Sony, сообщает Eurogamer.

После стремительного закрытия официальных серверов Sony заявляла о возможности переосмыслить и вернуть Concord в обновленном виде, однако позднее компания отказалась от этой идеи. Игра фактически оказалась в «цифровом архиве», пока фанаты не занялись обратным инжинирингом, потратив на разработку кастомной инфраструктуры несколько месяцев.

По сообщению на Discord-сервере инициативы Concord Delta, пользователи под никами Red и open_wizard смогли запустить игру, загрузить персонажей и сыграть совместный матч. В подтверждение были опубликованы видеоролики, однако позже они были удалены по требованию MarkScan — компании, представляющей интересы Sony в сфере защиты цифровых активов.

Организаторы проекта подчеркивают, что работа над серверной частью продолжается, а баги пока встречаются регулярно. Приватные плейтесты планируется расширять, но приглашения сократили из-за возможных юридических рисков. Чтобы избежать нарушений авторских прав, на сервере Concord Delta запрещено распространять защищенные файлы, а к тестированию допускаются только владельцы легальных копий игры.

Concord была выпущена в августе 2024 года и закрылась спустя несколько недель. По оценкам аналитиков, тираж проекта составил около 25 тыс. копий. Студия Firewalk Studios, ответственная за разработку шутера, прекратила деятельность в октябре 2024-го, а летом 2025 года в сеть утек ранний билд игры.

