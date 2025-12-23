Почему релиз Steam Machine может перевернуть игровую индустрию?

Valve анонсировала линейку новых устройств: обновленная версия Steam Controller, VR-гарнитура Steam Frame и портативный компьютер Steam Machine. Последний особенно потряс индустрию, ведь компания собирается зайти на рынок консолей — территорию Microsoft и Sony. Портал gamesindustry.biz рассказал, почему релиз Steam Machine рискует стать поворотным моментом для игровой индустрии.

© Steam

Конечно, Valve может невинно объяснить анонс тем, что компания просто развивает уже существующую стратегию игрового железа, эксплуатируя новые чипсеты и технологии. Но в реальности она выбрала очень критический для конкурентов момент.

Microsoft находится посреди тяжелого пивота платформы Xbox, направленного на интеграцию игрового направления в Windows и превращения линейки устройств Xbox в своеобразные гибриды ПК и консоли, с прямым доступом к библиотеке игр Game Pass. Детали ключевых шагов этой стратегии остаются неизвестными, но не так давно она принесла Microsoft дорогие портативные ПК под брендом Xbox. Также были намеки на то, что следующая полноценная консоль Xbox будет представлять собой кастомный ПК сравнимой стоимости, который получит полную поддержку функций Windows.

Новая Steam Machine от Valve частично построена по той же концепции — это кастомный ПК, который будет работать как консоль и предоставит пользователям доступ к их библиотекам Steam. Но если Microsoft уже намекнула, что ее новинка будет продаваться по премиальной цене, устройство Valve скорее делает акцент на доступность для массового рынка. Steam Machine использует чипсеты, по производительности сравнимые с актуальными консолями — наверняка и стоить она будет примерно столько же.

Но менее впечатляющие характеристики не означают, что новинка Valve не сможет составить конкуренцию другим платформам. У Steam Machine есть два крупных преимущества по сравнению с будущей Xbox, и оба из них уникальны для Valve. Первое — цифровая продажа игр через Steam, а второе — операционная система SteamOS.

Довольно очевидно, почему интеграция Steam является конкурентным преимуществом. Магазин занимает позицию доминирующей платформы цифровых продаж игр уже на протяжении двух десятков лет, и даже сравнительно казуальные ПК-геймеры обычно владеют солидными библиотеками игр в Steam. Хотя вполне возможно, что консоль Xbox позволит просто выйти на рабочий стол Windows и установить Steam, привлекательность бюджетного устройства, которое поддерживает его по умолчанию, сложно перебить. Microsoft уже один раз свалила провал своей платформы (Xbox One) на то, что геймеры собрали внушительные цифровые библиотеки игр и не хотели от них отказываться. Похожая история может повториться еще раз.

SteamOS же была достаточно рискованным проектом, когда Valve только начала развитие Steam Deck, но постепенно ресурсы и труд, вложенные в операционную систему, окупились. И сама «ось», и слой эмуляции Proton, который позволяет ей запускать игры для Windows почти без проблем, можно смело назвать технологическим чудом.

При всех стараниях Microsoft по улучшению игровой производительности Windows, она по-прежнему создает большой объем дополнительной нагрузки для игровых устройств. SteamOS, даже при наличии слоя эмуляции, стабильно опережает Windows по оптимизации в играх на одинаковом железе. Таким образом, Valve может запустить сравнительно недорогую консоль, которая построена на базе старого железа, но предлагает солидную производительность. Microsoft тяжело будет догнать SteamOS, особенно если она рассчитывает превратить следующую Xbox в программный слой, запускаемый поверх Windows.

Причем это не гипотетическая, а вполне реальная ситуация, потому что Steam Deck уже подтвердила данные тезисы на практике. По сравнению со многими другими портативными компьютерами устройство Valve обладает сравнительно скромными характеристиками, уступающими в том числе и портативкам под брендом Xbox. Но там, где машины конкурентов часто проседают под нагрузкой требовательных игр, Steam Deck справляется благодаря легкой, отлично оптимизированной операционной системе и программе сотрудничества с разработчиками, которые подгоняют параметры своих игр специально под устройство.

По факту, Steam Deck послужила великолепным тестовым полигоном, на котором Valve смогла понять, как лучше подойти к данному рынку. Идея устройств, пробрасывающих мостик между ПК и консолями, существует уже очень давно, но Steam Deck предоставила самой влиятельной компании на рынке ПК-гейминга способ разобраться, как претворить эту идею в реальность. Хотя портативный компьютер Valve не назвать коммерческим блокбастером, он заложил прочный фундамент для Steam Machine.

При этом некоторые вопросы пока остаются без ответа. Для начала, предполагаемая доступность Steam Machine — чистейшая спекуляция. Плюс непонятно, есть ли у Valve желание или возможность разворачивать огромную рекламную кампанию, из разряда тех, что обычно предваряют релизы игровых консолей. В случае Steam Deck студия хотела, чтобы новинка говорила сама за себя; похвальная философия, но она едва ли совместима с амбициями по выходу на массовый рынок.

Тем не менее, предстоящий релиз Steam Machine может стать переломным моментом для игровой индустрии. Переломным — и долгожданным, поскольку появление нового агрессивного игрока способно изменить расклад сил на рынке консолей. И Microsoft, и Sony придется что-то предпринять, чтобы не уступить новому конкуренту. Nintendo вряд ли почувствует угрозу со стороны Valve, зато Steam Deck может подпортить продажи портативной консоли Sony, которая, по слухам, находится в разработке.