Если верить инсайдам, Sony осталась недовольна переносами Playstation-игр на ПК

По информации СМИ, Sony якобы пересматривает стратегию выпуска игр на ПК. Так, компания, мол, не полностью довольна результатами портирования игр на компьютер — они не приносят значительного дохода. Отчасти из-за слишком позднего выхода на этой платформе. В связи с этим Sony рассматривает возможность сокращения усилий по переносу эксклюзивов.

Согласно источнику СМИ, стратегия может стать «дифференцированной». Игры с сильным «сетевым компонентом», например Helldivers 2, продолжат выходить одновременно на PlayStation и ПК. В то же время крупные одиночные проекты, вроде Ghost of Yotei, будут оставаться эксклюзивами PlayStation. Даже если такие игры и появятся на ПК, релиз может быть отложен на несколько лет.

Однако стоит отметить, что информация пока не подтверждена и вызывает вопросы.