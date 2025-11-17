Valve за спиной у donk поменяла стикер перед мэйджором по CS 2

Перед стартом StarLadder Budapest Major — 2025 Valve внесла незаметные правки в персональный стикер Данила donk Крышковца. Как сообщил менеджер состава, разработчики самостоятельно убрали отсылку к тренеру команды, Сергею hally Шаваеву, не предоставив игроку никаких пояснений.

Индивидуальные и командные стикеры участников мирового первенства появились в CS 2 13 ноября — в набор вошли все игроки, прошедшие на мэйджор.

StarLadder Budapest Major пройдёт в Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. На кону $ 1,25 млн призового фонда; чемпион увезёт $ 500 тыс. Среди команд — Team Spirit, FaZe Clan, Natus Vincere и другие топовые коллективы.