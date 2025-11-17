В китайскую игру We Meet in the Winds сыграло 2 млн человек за первые сутки

14 ноября состоялся релиз We Meet in the Winds — популярной многопользовательской экшен-RPG, от разработчиков из китайской студии Everstone. За сутки с момента выхода в проект сыграло более 2 млн пользователей.

© Чемпионат.com

Пиковый онлайн за 24 часа составил свыше 170 тыс. игроков. Проект также попал в семёрку лидеров продаж в Steam. Учитывая, что игра бесплатная, в будущем показатели могут увеличиться.

We Meet in the Winds погружает игроков в средневековый Китай, где происходит падение крупных династий. Персонажам предстоит использовать боевые искусства, чтобы выжить. Игра доступна на PlayStation 5 и в Steam, но без русской локализации.