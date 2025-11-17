Старую GTS 250 протестировали с современным процессором i3-12100 в играх

В одном из выпусков на YouTube-канале Zax Game Inn продемонстрировали, как показывают себя в 664р, 720р, 768р, 900р и 1080р связка GTS 250 + i3-12300.

Тестовый стенд включал процессор i3-12300, оперативную память 8/16 ГБ DDR3/4, матплату B450, видеокарту Nvidia Geforce GTS 250 1 ГБ.

Всего запускалось 40 игр. Среди них были Baldur's Gate 3, Diablo IV, Fifa 22, Battlebit, Cyberpunk 2077, Battlefield V, Assassin's Creed Odyssey, One Piece Odyssey, Dota 2, Fifa 24, Far Cry V, Genshin Impact, Warframe, Horizon Zero Dawn, Gta V, Rocket League, Witcher 3, Sons of the Forest, Overwatch 2, Apex Legends, Red Dead Redemption, Honkai Star Rail, Minecraft, Palworld, Fortnite, PUBG, Forza Horizon 5, CS 2, CS:GO outdated, Valorant, Battlefield 1, Ark Survival, League of Legends, Metro Еxodus, Call of Duty, Need for Speed Heat, Resident Evil 3, Rainbow Six Siege, Watch Dogs 2, Forza Horizon 4, Days Done, Devil May Cry 5, Atomic Heart, Subnautica Sub Zero.

В Baldur's Gate 3 в 1080р с низким пресетом средняя частота кадров составляла 15 к/с.

Diablo IV тестировалась в 1080р на настройках графики Low. В среднем в ней производительность равнялась 27 к/с.

Battlefield V запускалась в 720р. Средний FPS в этой игре находился на уровне 47 к/с.

Genshin Impact шла в 1080р с графикой Low. Средняя производительность в ней составляла 44 к/с.

Gta V тестировалась в 1080р с низким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре была в районе 49 к/с.

Fortnite запускалась в 1080р с Low Perf Mode. В среднем удалось получить здесь 19 к/с.

PUBG шла в Full HD с пресетом Low и средней частотой кадров 44 к/с.

В игре Forza Horizon 5 в 768р средняя производительность составляла 19 к/с.

CS 2 тестировалась в 1080р с пресетом Low. Средний FPS в ней равнялся 59 к/с.

Игра CS:GO запускалась в 1080р с графикой Low. Средняя частота кадров здесь находилась в районе 83 к/с.

Вывод

В разрешении 1080р средний FPS составлял у этой сборки 79 к/с, в 720р - 41 к/с, в 480р - 20 к/с, в 768р - 19 к/с, в 664р - 19 к/с, в 900р - 28 к/с.