Издатель PUBG предложил сотрудникам уйти добровольно

Южнокорейский издатель игр Krafton, известный студиями, создающими PUBG и Subnautica, объявил о переходе в статус «AI-first» (ИИ на первом месте). Обычно такие «движения» означают сокращение людей за счёт автоматизации процессов. В связи с этим компания запустила программу добровольного увольнения.

Krafton заявляет, что цель не в массовых сокращениях, а в поддержке сотрудников «в планировании собственного развития и новых вызовов внутри и за пределами компании» — другими словами, сотрудники могут либо согласиться с новой стратегией, либо уйти.

Финансовый директор компании Бэ Дон-гын подчеркнул, что эффективность работы на уровне всей компании «должна повышаться», а новые инвестиции «будут направлены в ИИ, а не в зарплаты сотрудников». На данный момент приём на работу заморожен, кроме специалистов по созданию оригинального контента и ИИ.