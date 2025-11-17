В Call of Duty: Black Ops 7 за $70 нашли следы использования ИИ
В новой Call of Duty: Black Ops 7, по сообщениям СМИ, часть графики, скорее всего, создана с помощью искусственного интеллекта. В частности, это касается более 680 коллекционных фоновых изображений, которые игроки получают за достижения или покупают в игре. Многие из них выглядят «не слишком качественно» и напоминают стиль, похожий на работы ИИ вроде ChatGPT.
Activision официально подтвердила, что команда разработчиков использовала генеративные инструменты ИИ для создания «некоторых игровых элементов», добавив, что это одна из множества цифровых технологий, помогающих «ускорить работу и поддерживать качество игры».
Black Ops 7 стала первой игрой серии, доступной сразу в Xbox Game Pass, что частично оправдывает недавнее повышение подписки Microsoft, но игра всё ещё стоит 70 долларов. А в итоге игроки получают сгенерированные, и, видимо, даже не подправленные арты.