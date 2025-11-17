В Call of Duty: Black Ops 7 за $70 нашли следы использования ИИ

В новой Call of Duty: Black Ops 7, по сообщениям СМИ, часть графики, скорее всего, создана с помощью искусственного интеллекта. В частности, это касается более 680 коллекционных фоновых изображений, которые игроки получают за достижения или покупают в игре. Многие из них выглядят «не слишком качественно» и напоминают стиль, похожий на работы ИИ вроде ChatGPT.

© Ferra.ru

Activision официально подтвердила, что команда разработчиков использовала генеративные инструменты ИИ для создания «некоторых игровых элементов», добавив, что это одна из множества цифровых технологий, помогающих «ускорить работу и поддерживать качество игры».

© Соцсети

Black Ops 7 стала первой игрой серии, доступной сразу в Xbox Game Pass, что частично оправдывает недавнее повышение подписки Microsoft, но игра всё ещё стоит 70 долларов. А в итоге игроки получают сгенерированные, и, видимо, даже не подправленные арты.