Лучшие видеокарты 2025 года — рейтинг PC Gamer

Чемпионат.com

Издание PC Gamer составило список лучших видеокарт 2025 года. Журналисты протестировали устройства и составили актуальный рейтинг.

PC Gamer составил список лучших видеокарт 2025 года
© Чемпионат.com

Первое место заняла видеокарта AMD Radeon RX 9070. В издании отметили, что она предлагает максимальную производительность за свои деньги, в разрешении 1440р. Кроме того, графический адаптер даёт возможность использовать улучшенную трассировку лучей по сравнению с предыдущими поколениями AMD. Второе место заняла AMD Radeon RX 9060 XT — журналисты назвали её лучшей видеокартой, по соотношению цены и качества.

Рейтинг лучших видеокарт 2025 года:

  • AMD Radeon RX 9070 (лучшая в целом).
  • AMD Radeon RX 9060 XT (лучшее соотношение цены и качества).
  • Intel Arc B570 (лучшая бюджетная видеокарта).
  • NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (лучшая видеокарта среднего класса).
  • NVIDIA GeForce RTX 5090 (лучшая видеокарта высокого класса).