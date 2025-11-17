PC Gamer составил список лучших видеокарт 2025 года

Издание PC Gamer составило список лучших видеокарт 2025 года. Журналисты протестировали устройства и составили актуальный рейтинг.

Первое место заняла видеокарта AMD Radeon RX 9070. В издании отметили, что она предлагает максимальную производительность за свои деньги, в разрешении 1440р. Кроме того, графический адаптер даёт возможность использовать улучшенную трассировку лучей по сравнению с предыдущими поколениями AMD. Второе место заняла AMD Radeon RX 9060 XT — журналисты назвали её лучшей видеокартой, по соотношению цены и качества.

Рейтинг лучших видеокарт 2025 года: