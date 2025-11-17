Minisforum представила мини-ПК X1 Lite-255 с Ryzen 7 255 всего за $280

Minisforum выпустила на китайский рынок мини-ПК X1 Lite-255 — компактную систему объёмом 0,84 литра с процессором AMD Ryzen 7 255. Базовая версия без оперативной памяти и накопителей стоит 1 999 юаней (около 280 долларов).

© Ferra.ru

Процессор Ryzen 7 255 построен на архитектуре Zen 4, имеет 8 ядер и 16 потоков с частотой до 4,9 ГГц и TDP 65 Вт. Встроенная графика Radeon 780M поддерживает DirectX 12.

X1 Lite-255 поддерживает подключение внешней видеокарты через OCuLink с помощью M.2 адаптера. Мини-ПК оснащён двумя слотами DDR5 SO-DIMM до 128 ГБ и двумя слотами M.2 PCIe 4.0 x4 SSD с общим объёмом до 8 ТБ.

© Minisforum

Система имеет разнообразные порты: USB4 (40 Гбит/с, поддержка PD 65–100 Вт), два USB 3.2, два USB 2.0, 2.5G Ethernet, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и аудиоразъём 3,5 мм. Поддерживается вывод видео на три 4K или один 8K экран.

Для беспроводного подключения предусмотрены Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Мини-ПК можно закрепить на VESA-кронштейне. Размеры устройства — 130 × 126 × 47,2 мм, вес 0,67 кг. Шум не превышает 35 дБ при обычной работе.