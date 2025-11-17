Apple расщедрилась и снизила вдвое комиссию для приложений в App Store

Apple представила новую программу для разработчиков мини-приложений, позволяющую платить вдвое меньшую комиссию с покупок внутри приложений. Так, ставка составит 15% вместо стандартных 30%. Компания опубликовала подробности и FAQ о том, как работает программа и какие мини-приложения могут участвовать.

© Ferra.ru

Мини-приложения — это самодостаточные веб- или игровые сервисы, которые работают внутри более крупного «хост»-приложения. Apple разрешает их создавать уже несколько лет, поддержку “собственных” покупок внутри мини-приложений разработчики получили только в прошлом году.

Чтобы участвовать в программе, разработчики должны соблюдать ряд условий. Приложения должны поддерживать iOS и iPadOS, использовать Advanced Commerce API для платежей и Declared Age Range API, чтобы защитить детей.