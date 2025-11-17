Valve хочет, чтобы Half-Life: Alyx запускалась на их VR-шлеме без подключения к ПК

Свежий VR-шлем Valve Steam Frame оснащён ARM-чипом, что теоретически позволяет запускать игры локально, без ПК. И компания дала понять СМИ, что рассматривает возможность запуска Half-Life: Alyx именно таким образом. Пока что её можно запустить только с помощью стриминга с ПК.

Представители сообщили Digital Foundry, что Half-Life: Alyx “отлично” работает через стриминг с ПК на Steam Frame, он они “изучают возможность сделать игру комфортной для прямого запуска на устройстве”. Но пока обещаний нет, разработчикам ещё предстоит много работы.

Пока остаётся только ждать и надеяться, что Valve сможет довести эту возможность до финального релиза.