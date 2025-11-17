Новый процессор Snapdragon 6s Gen 4 сравнили с предшественником 6s Gen 3

Новый процессор Snapdragon 6s Gen 4 стал заметным шагом вперёд по сравнению с прошлогодним Snapdragon 6s Gen 3. Но насколько он лучше — показали СМИ со ссылкой на сравнения характеристик.

Gen 4 предлагает более высокую производительность, улучшенную энергоэффективность и обновлённые возможности камеры и связи.

Если подробнее, то по тестам Geekbench 6, Gen 4 показывает рост производительности: 1 018 баллов в одноядерном тесте против 923 у Gen 3, то есть примерно на 11% выше. В многоядерном режиме разница ещё заметнее — прирост около 35%.

Главные изменения скрыты внутри. Snapdragon 6s Gen 4 создан по более современному 4-нанометровому техпроцессу Samsung, тогда как Gen 3 — по 6-нанометровому от TSMC. Новый чип получил четыре мощных ядра Cortex-A78 вместо двух у предыдущей версии, а частота выросла до 2,4 ГГц. Qualcomm заявляет о росте производительности CPU на 36% и графики — на 59%. Появилась поддержка частоты экрана до 144 Гц.

Камера тоже улучшилась: Gen 4 работает с сенсорами до 200 МП (против 108 МП), поддерживает 2K HDR-видео и более высокие частоты для замедленной съёмки.

Обновилась и связь: более современный 5G-стандарт, быстрее загрузка (до 2,9 Гбит/с), поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.