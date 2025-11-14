Как пройти квест In My Image в Arc Raiders: гайд

В Arc Raiders игрокам открылась новая карта и цепочка новых заданий, которые предстоит выполнять, избегая орд смертоносных роботов. Один из свежих квестов отправляет игрока на поиски трех андроидов, что не так-то просто: в закрытых пространствах сложнее маневрировать. Портал PC Gamer рассказал, как найти этих андроидов.

© Steam

К счастью, искать трех специфических андроидов не нужно. По факту, они представляют собой контейнеры с лутом, которые выглядят как трупы. Они встречаются и на других картах, просто раньше их нельзя было лутать. Андроидов можно найти почти повсюду на новой карте, но они не всегда содержат лут — «нужные» тела меняются в каждом матче.

Чаще всего андроиды, подходящие для задания, встречаются в медицинском крыле, лобби, атриуме и в сборочной мастерской. Если вы не видите их на карте, то помните, что у лаборатории несколько этажей — переключитесь на другой слой карты. И имейте в виду, что в Стелла Монтис много враждебных роботов.

Последний момент — мертвых андроидов не обязательно лутать. Можно просто «пошариться» в их инвентаре и бежать дальше, они все равно не роняют ничего особенно ценного.