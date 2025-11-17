В Сети назвали лучшие недорогие мини-ПК на 2025 год
В 2025 году за $ 400−600 можно купить мини-ПК, который вполне может стать удобной для работы станцией. А на некоторых вполне можно и играть. Так, в Gizmochina назвали лучшие варианты для покупки в этом году.
Beelink EQi13 Pro — мощный вариант на базе Intel Core i5/i7 (13-го поколения). Поддерживает до 32 ГБ ОЗУ, PCIe 4.0 SSD, два сетевых порта, есть тихое охлаждение. От $479.
Gmktec NucBox K11 — мини-ПК с AMD Ryzen 9 8945HS и встроенной графикой Radeon 780M, сравнимой с GTX 1650 Ti. Поддерживает DDR5, USB4 и Oculink для внешних видеокарт. От $480.
Minisforum UM890 Pro — тоже с Ryzen 9, но с усовершенствованным охлаждением и поддержкой четырёх мониторов до 8K. От $464.
Geekom AX8 Max на Ryzen 7 8745HS предлагает мощь, тихую работу и «надёжную сборку». Поставляется с Windows 11 Pro и встроенными ИИ-функциями. От $599.
Mac Mini M4 (2025) — лучший, по мнению СМИ, выбор среди недорогих компьютеров Apple. Оснащён 10-ядерным чипом M4, 16 ГБ памяти и интеграцией Apple Intelligence. От $599.