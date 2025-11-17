Escape from Tarkov вышел в Steam

15 ноября состоялся полноценный релиз шутера Ecape from Tarkov. Игра вышла из раннего доступа и уже доступна в Steam.

Проект представляет собой хардкорный шутер, который завоевал любовь миллионов геймеров. Он находился в раннем доступе на протяжении восьми лет, с 2017 года. За это время по вселенной игры выпустили ещё один проект — Escape from Tarkov: Arena. Это отдельный шутер, в котором игроки сражаются друг против друга на закрытых аренах.

В релизной версии Ecape from Tarkov добавили четыре сюжетных концовки. Авторы заявляли, что увидеть положительный финал смогут только 2% игроков. Кроме того, в игре провели серьёзный ребаланс, а в будущем проект получит открытый мир. Шутер также планируют выпустить на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.