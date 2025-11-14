Разработчики GTA вступились за уволенных коллег

Как говорил журналист Джейсон Шрайер, очередной перенос Grand Theft Auto VI не связан с недавними увольнениями в Rockstar Games. Но вся ситуация ещё может аукнуться. И она уже аукается самой Rockstar.

© кадр из игры

Напомним, что компания уволила более 30 человек якобы из-за «раскрытия конфиденциальной информации». Но сотрудники настаивают на том, что Rockstar лжёт. Согласно им, реальная» причина — подавление деятельности профсоюза.

Теперь более 200 сотрудников Rockstar направили руководству письмо с требованием восстановить уволенных коллег на работе. Разработчики также планируют продолжать протесты — очередная акция пройдёт 18 ноября в Эдинбурге, Шотландия.

А британский профсоюз IWGB тем временем подал на Rockstar в суд. Представитель организации назвал увольнения «беспрецедентным для отрасли актом уничтожения профсоюза в духе Amazon».

Будем следить за развитием ситуации и её влиянием на подготовку к релизу GTA 6, который ожидается 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series