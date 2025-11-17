Samsung подняла цены на память DDR5 до 60%

Samsung Electronics увеличила стоимость некоторых модулей памяти DDR5 на 30−60% по сравнению с сентябрем. Цена 32 ГБ модулей выросла с 149 до 239 долларов, 16 ГБ и 128 ГБ подорожали примерно на 50%, до 135 и 1 194 долларов соответственно. Модули 64 и 96 ГБ прибавили более 30%.

Рост цен вызван дефицитом памяти из-за глобальной гонки за центры обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ). Серверные производители и компании, строящие инфраструктуру для хранения данных, сталкиваются с высокой стоимостью и нехваткой продукции. Это также может повлиять на цену ПК и смартфонов, где используется DDR-память.

Дефицит стимулирует «панические закупки», а китайские производители откладывают заказы на другие чипы.