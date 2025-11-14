Разработка Space Marine 3 не помешает актуальной игре

Разработчикам Warhammer 40,000: Space Marine 2 пришлось вновь успокаивать поклонников шутера и серии Space Marine.

© кадр из игры

По словам креативного директора Saber Interactive Оливера Холлиса-Лейка, ранний анонс Warhammer 40,000: Space Marine 3 требовался, чтобы игроки понимали, к чему движется студия и какие у неё планы на будущее. Ранее разработчики уже заявляли, что продолжат поддерживать Space Marine 2 — и доказывают это делом.

Холлис-Лейк заверил, что разработка третьей части никак не скажется на Space Marine 2. Ресурсы будут распределяться равномерно, и дополнения для актуальной игры будут выходить согласно планам, без критических задержек. Между играми нет конкуренции за внимание со стороны команды, и для Warhammer 40,000: Space Marine 2 уже запланировано много нового контента.

Напомним, что Warhammer 40,000: Space Marine 3 анонсировали в марте этого года. Подробностей, кроме возвращения главного героя Деметрия Тита, пока не раскрыли. Уже тогда в Saber Interactive заявили, что не собираются прекращать поддержку Space Marine 2.

Позднее они снова подтвердили планы на развитие актуальной игры и пояснили, что создание новой — многолетний процесс.

В конце ноября Warhammer 40,000: Space Marine 2 получит большое обновление, которое добавит сражение с двумя Тиранидами-праймами, новую карту, снаряжение и косметические предметы. Игроки уже успели протестировать его и поделиться мнением.