Pragmata получила рейтинг для PC и консолей в Южной Корее

Фантастический экшен Pragmata получил возрастной рейтинг для PC и консолей в Южной Корее — игру рекомендуют геймерам старше 12 лет.

© кадр из игры

Ответственный орган, который занимался рассмотрением запроса, отметил, что в Pragmata присутствует умеренное насилие. Именно по этой причине ей выдали такую классификацию.

Напомним, что Pragmata ожидается в 2026 году на PS5, Xbox Series и PC. Выдача рейтинга означает, что релиз ближе, чем может казаться.

События игры развернутся на космической станции, где остались лишь харизматичный инженер Хью и андроид по имени Диана. Им предстоит выжить во время восстания искусственного интеллекта.

Разработчики обещают интересную боевую систему, в которой будут задействованы оба персонажа. Диана сможет разоружать противников и лишать их брони, а Хью придётся заканчивать дело сокрушительными ударами.

Авторы приключения ранее рассказали, как создавали очаровательного андроида, а журналисты поделились первыми впечатлениями о геймплее.