Разработчики PUBG рассказали о способах борьбы с читерами

Создатели PUBG: Battlegrounds опубликовали большую статью, посвящённую борьбе с читерами. В ней рассказали об уже существующих способах и о том, что будут менять в будущем.

© кадр из игры

Авторы отметили, что мошенническое ПО постоянно развивается, но и система его поиска тоже. За последнее время количество обнаруженных нарушений увеличилось примерно в 2,5 раза, а время поиска сократилось более чем на 90%. Вместе с нейросетями увеличивают и штат сотрудников, которые занимаются отработкой жалоб пользователей. Команда, ответственная за это, стала больше почти в три раза. Упомянули и тех, кто случайно попал под бан. Апелляций поступает много, но в 70% случаев использование сторонних программ подтверждается.

Разработчики добавили, что тщательно расследуют случаи, когда игроки пользуются багами, которые дают им преимущество над противниками. В этих ситуациях не только наказывают виновных, но и ищут способы исправления ошибок.

Борьба с читерами в PUBG не заканчивается банами. За три месяца в судах было рассмотрено больше 100 исков, а создатели и пользователи мошеннического ПО отвечают за свои нарушения в соответствии с законом.

Ранее команда PUBG опубликовала тизер обновления карты Эрангель. А в СМИ появилась информация, что компания Krafton, ответственная за PUBG, предлагает уволиться сотрудникам, которые не согласны на переход к масштабному использованию ИИ.

13 октября королевская битва получила версии для PS5 и Xbox Series, а поддержку на консолях предыдущего поколения прекратили.