Авторы Hi-Fi Rush официально переходят к издателю PUBG и inZOI

Сегодня Tango Gameworks Inc. и Hi-Fi Rush официально переходят к южнокорейской компании Krafton, известной среди прочего по PUBG: Battlegrounds, inZOI и The Callisto Protocol.

© кадр из игры

Новый дом студия нашла ещё в августе 2024 года, после неожиданного закрытия под крылом Microsoft. Тогда она была частью Bethesda Softworks.

Теперь страницы Hi-Fi Rush в онлайн-магазинах начнут постепенно обновлять, чтобы учитывать нового владельца (скриншоты, ролики, описание), а сама игра получит свежий патч. Он выйдет 4 декабря и улучшит некоторые «игровые элементы».

В Krafton уточнили, что переход не повлияет на сохранения, прогрессию, достижения и любую другую информацию игроков Hi-Fi Rush.

Hi-Fi Rush — это музыкальный экшен, который вышел в 2023 году, став неожиданным, но очень приятным сюрпризом. По сюжету начинающая рок-звезда Чай и его команда бросают вызов бездушной мегакорпорации и её незаконным экспериментам. Сыграть в Hi-Fi Rush можно на PC, PS5 и Xbox Series.

Tango Gameworks Inc. (после ребрендинга) собирается продолжать работать над IP Hi-Fi Rush и другими проектами. Тем временем в Krafton предложили уволиться всем, кто не согласен с курсом компании на ИИ.