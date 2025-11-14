Lollipop Chainsaw RePOP выйдет на Switch 2 с эксклюзивным режимом

Lollipop Chainsaw RePOP выйдет на Nintendo Switch 2 в 2026 году с эксклюзивным режимом
Dragami Games перенесла выход версии Lollipop Chainsaw RePOP для Nintendo Switch 2. Дополнительное время пойдёт на воплощение новых планов разработчиков.
Изначально ремастер Lollipop Chainsaw должен был выйти в этом месяце только в цифре, а теперь — в начале 2026 года и с дополнительными «бонусами».
Одновременный релиз физических изданий, который стал возможным благодаря новым партнёрам.
Реализация эксклюзивного для Switch 2 режима стрельбы Gun Shooting Mode.
В новом режиме главная героиня использует против зомби только огнестрельное оружие. На каждом уровне также появятся специальные зоны WAVE с ордами врагов.
Ещё в Gun Shooting Mode есть элементы рельсового шутера, где игроки проходят уровни по заданному пути. А поддержка управления с помощью Joy-Con 2 как мышью обеспечит более интуитивный игровой процесс.
Новинка будет доступна после прохождения оригинального режима или режима RePOP
Lollipop Chainsaw RePOP — это ремастер оригинальной Lollipop Chainsaw, яркого экшена о чирлидерше, которая рубит толпы зомби безнопилой и носит голову своего бойфренда на поясе. Игра доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch с 2024 года. Её продажи превысили 300 тыс копий.
В рамках серии уже анонсировали новую игру и аниме-адаптацию.