Call of Duty: Black Ops 7 получает смешанные отзывы в Steam

Call of Duty: Black Ops 7 уже доступна на PC и консолях PlayStation и Xbox, где продолжает собирать отзывы и шокировать людей своей кампанией. О впечатлениях критиков мы рассказывали в отдельной новости, а теперь поговорим об игроках.

© кадр из игры

В Steam у Black Ops 7 успел сформироваться «смешанный» рейтинг на основе 200 обзора. Шутер рекомендуют всего 54% пользователей.

Что до онлайна, то, согласно SteamDB, общая аудитория Call of Duty не особо выросла после релиза новинки. Суточный пик онлайна поднялся до 62 938 игроков одновременно., а на момент написания не превышает и 53 тыс.

Для сравнения, прямо сейчас рейтинг Battlefield 6 составляет 65% (на основании более 200 тыс отзывов), а текущий онлайн превышает 100 тыс игроков.

Да и в целом у Call of Duty в Steam не особо всё хорошо с онлайном в последние месяцы. В октябре, напомним, проходили акции с бесплатной игрой в Black Ops 6.

Но вернёмся к Black Ops 7. Больше всего в Steam и на форумах обсуждают сюжетную кампанию. Вернее, не обсуждают, а топят в критике. Если кратко: она очень плохая.

Если в деталях:

игру нельзя поставить на паузу, за AFK кикают;

хотите играть в одиночку — играете без ИИ-напарников;

ощущается как «лайтовая» версия режима DMZ;

сам сюжет довольно скучный с откровенно глупыми и «кринжовыми» (простите) моментами. А ещё он страдает от темпа повествования и делает большой (но не особо удачный) фокус на ностальгии (привет, BO2);

особенно разочаровывает после кампании Black Ops 6.

В целом же многие дают Black Ops 7 среднюю оценку. Несмотря на все «ужасы» кампании, мультиплеер и «Зомби» предлагают довольно весёлый и динамичный геймплей с приемлемым TTK, постоянными лобби, приятными скинами (это на старте — посмотрим, что будет дальше), интересными картами (но карты из BO2, кажется, больше про ностальгию, чем про баланс) и не только.