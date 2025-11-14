В «Ведьмаке 3» могло не быть выбора между Йеннифер и Трисс

Соучредитель CD Project Red Адам Бадовски рассказал, что любовного треугольника с участием Трисс и Йеннифер в «Ведьмак 3: Дикая Охота» могло и не быть.

© кадр из игры

По словам Бадовски, в процессе разработки команда поняла, что игре чего-то не хватает. В процессе обсуждения поняли, что нужно добавить конфликт, тогда-то и родилась идея заставить игроков выбирать между Трисс и Йеннифер.

Бадовски добавил, что это решение было принято слишком поздно, но оно было правильным.

Ранее арт-директор CD Project Red Павел Мельничук признался, что в CD Projekt считали разработчиков «Ведьмака» очень странными, да и в целом в команду мало кто верил.

А ещё представители студии рассказали, как им удалось заполучить Чарльза Дэнса («Игра престолов». «Корона»), сыгравшего императора Нильфгаарда Эмгыра вар Эмрейса. Весь процесс переговоров и соблюдения формальностей занял 48 часов, а игроки в итоге получили запоминающегося персонажа.