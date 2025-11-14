Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, ноябрь 2025

К середине ноября поток крупных новинок постепенно сбавляет обороты, и геймеры уже начинают спорить, какие игры получат награды на The Game Awards. А мы, тем временем, подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

© Steam

В Epic Games Store раздают ScourgeBringer — динамичный roguelite-платформер, где игроку предстоит покорить руины древней цивилизации. По динамике игра напоминает своего рода гибрид Dead Cells и Celeste; важно не только атаковать, но и постоянно ориентироваться в окружении, чтобы не загнать себя в угол на тесных аренах. Игру можно бесплатно забрать до 20 ноября.

© EGS

На раздачу в Epic Games Store также вышла Songs of Silence: гибрид пошаговой стратегии в духе Heroes of Might & Magic и авто-баттлера. Игрок развивает свою фракцию, отстраивает города и прокачивает героев в пошаговом режиме на глобальной карте, но битвы армий проходят в реальном времени — нужно лишь грамотно разместить юнитов и вовремя колдовать заклинания. Songs of Silence также можно бесплатно забрать до 20 ноября.

© EGS

В Steam вышла демоверсия Octopath Traveler 0 — третьей части ностальгической JRPG-серии, которая посвящена многогранным, амбициозным сюжетам, где переплетаются судьбы множества персонажей. Бесплатный пролог предлагает три первых часа игры, стартовые локации и возможность познакомиться с главной фишкой проекта — редактором персонажа, где игрок может создать собственного протагониста.

© Steam

Наконец, в Steam также можно попробовать демоверсию RACCOIN — roguelike об аркадном автомате с монетками и очень хитроумном еноте. Вместо того, чтобы собирать уникальную колоду карт или запчасти для слот-машины, здесь игроку предстоит набивать автомат особыми монетками, которые, в сочетании с предметами, позволят добиться наибольшего счета.