Игровую платформу Roblox могут ограничить в России

Популярную игровую платформу от американской компании Roblox Corporation призывают ограничить в России. О полном запрете платформы речи пока не идет, но претензий к ней накопилось достаточно: отсутствие ценза по возрасту, пропаганда ЛГБТ*, сексуальное преследование детей, сомнительные игры, где несовершеннолетним предлагается пострелять в школах и других общественных локациях.

Примечательно, что Roblox уже полностью или частично заблокирована во многих странах. В их числе Китай, Турция, Алжир, Катар, Ирак, ОАЭ. Индонезия и Бразилия готовят соответствующие решения.

При этом вопросы к платформе есть и у западных стран. Так, в Северной Каролине мужчину обвиняют в предложении внутриигровой валюты Robux 10-летней девочке в обмен на откровенные фотографии. В Техасе генеральный прокурор прямо заявил, что компания больше заботится об онлайн-педофилах, чем о безопасности детей. Схожие вопросы подняли и генпрокуроры Кентукки и Луизианы.

Британское издание The Guardian опубликовало расследование «Моя ужасающая неделя на Roblox», где журналист под прикрытием столкнулся с сексуальными домогательствами и другими формами жестокого обращения.

«В течение недели я захожу на платформу под видом ребенка, чтобы воочию испытать игровое приложение, которое выбирают дети. За то короткое время, что я там нахожусь, мой аватар подвергается кибербуллингу, агрессивному убийству, сексуальному насилию – и все это с настройками родительского контроля», – пишет автор.

По приблизительным оценкам, аудитория Roblox составляет около 18 млн человек, большинство из которых – несовершеннолетние.

