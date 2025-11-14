Из Windows 11 «вычистили» функционал, позволявший бесплатно активировать ОС

Microsoft заявила, что Windows 11 становится операционной системой-агентом, адаптированной прежде всего под ПК с ARM-процессорами, на которых локально запускается ИИ.

© Ferra.ru

Вероятно, в связи с этим разработчики ОС полностью нивелировали любую возможность пиратской офлайн-активации ОС, полностью отключив и «зачистив» функцию GatherOSstate, позволявшую активировать Windows даже без доступа к интернету. Без этого функционала невозможна работа активатора KMS38, разработанного компанией MASSGRAVE; «MAS» в аббревиатуре означает Microsoft Activation Scripts. «Обман» и активация системы происходили путём обхода EXE-файла GatherOSstate.

KMS38 продлевал период активации до 2038 года. С последним обновлением Patch Tuesday (ноябрь 2025, KB5068861, KB5067112) метод перестал работать. А предварительно, в январе 2024 года, системный файл gatherosstate.exe был удалён из установочного пакета, что обнулило льготный период при обновлении.

Теперь KMS38 полностью удалён. MASSGRAVE рекомендует использовать методы активации HWID или TSforge. Но, Microsoft, очеивдно, найдёт «управу» и на эти методы.