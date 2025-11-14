Маломощный Athlon 3000G с мощной "встройкой" перевыпустили

На YouTube-канале RandomGaminginHD проверили производительность Athlon 3000G в 720р и 1080р в пяти современных играх.

Графику Vega 3 на Athlon 3000G удалось разогнать до 1650 МГц. Процессор работал в паре с 32 ГБ 3200 МГц DDR4 на Windows 11.

CS 2 запускалась на самых низких настройках графики. Средняя частота кадров в этой игре составляла 43 к/с.

В игре Kingdom Come Deliverance 2 с пресетом Lowest, FSR 3.1 Performance средний FPS находился на уровне 32 к/с.

Fallout 4 шла с графикой Low, TAA. Средняя производительность здесь была в районе 52 к/с.

Cyberpunk 2077 тестировалась с FSR 3 Performance. В среднем удалось получить в этой игре 29 к/с.

GTA 5 Legacy запускалась не в 720р, как предыдущие, а в 1080р. Параметры были следующими: Normal Settings, Sliders Half-Way, FXAA. Средний FPS здесь составлял около 37 к/с.

Вывод

По сравнению с предшественником обновлённый процессор не так уж сильно изменился. У него появились только более мощный кулер и новая коробка. В целом, конечно, этот чип совершенно не предназначен для игр, о чём свидетельствуют результаты выше.