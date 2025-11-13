Как пройти задание Flickering Threat в Arc Raiders: гайд

По заданию Flickering Threat в Arc Raiders игроку нужно найти генераторную, что не так-то просто, поскольку локацию патрулирует ракетчик, всегда готовый разнести неосторожных рейдеров. Портал PC Gamer рассказал, как найти генераторную и пройти задание.

Для начала, выходя из убежища возьмите с собой четыре кабеля — они необходимы для того, чтобы закончить задание. Лучше положить их в защищенный карман, но можно и получить их уже во время матча, разобрав другие попавшиеся под руку предметы.

Отправляйтесь в генераторную в северо-восточной части карты Dam Battlegrounds, рядом с комплексом. Чтобы попасть в комнату с генераторами:

От лифта эвакуации северного комплекса идите на юго-запад и найдите открытую траншею, куда можно спрыгнуть После этого спрыгните в комнату вниз. В прорехе между двумя генераторами будет точка, отмеченная желтым — ее и нужно отремонтировать

После починки генератора вам нужно будет найти вентиляционную шахту и включить подачу энергии: