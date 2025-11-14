Братишкин, Никс и Зубарев претендуют на звание лучшего стримера на премии SLAY 2025

Организаторы стримерской премии SLAY 2025 раскрыли кандидатов в номинации SLAY KING (лучший стример года). За награду поборются самые популярные авторы контента в русскоязычном интернете.

Номинанты на лучшего стримера на премии SLAY 2025

  • Evelone
  • Bratishkinoff
  • Zubarefff
  • Deepins
  • StRoGo
  • Sasavot
  • Mokrivskiy
  • Nix
  • Shadowkek
  • AnarAbdullaev

Голосование проходит на сайте премии SLAY с 13 ноября по 27 ноября. Выбрать своего кандидата можно по ссылке. Победителей определят по системе 70/30, где 70% — голоса пользователей, а 30% — жюри, состоящего из популярных стримеров.

Церемония награждения пройдёт 3 декабря в Москве, во дворце Ирины Винер, победители получат памятные статуэтки WINLINE SLAY. Следить за ходом мероприятия онлайн можно будет на Twitch-канале Славы Бустера.