Братишкин, Никс и Зубарев претендуют на звание лучшего стримера

Организаторы стримерской премии SLAY 2025 раскрыли кандидатов в номинации SLAY KING (лучший стример года). За награду поборются самые популярные авторы контента в русскоязычном интернете.

© Чемпионат.com

Номинанты на лучшего стримера на премии SLAY 2025

Evelone

Bratishkinoff

Zubarefff

Deepins

StRoGo

Sasavot

Mokrivskiy

Nix

Shadowkek

AnarAbdullaev

Голосование проходит на сайте премии SLAY с 13 ноября по 27 ноября. Выбрать своего кандидата можно по ссылке. Победителей определят по системе 70/30, где 70% — голоса пользователей, а 30% — жюри, состоящего из популярных стримеров.

Церемония награждения пройдёт 3 декабря в Москве, во дворце Ирины Винер, победители получат памятные статуэтки WINLINE SLAY. Следить за ходом мероприятия онлайн можно будет на Twitch-канале Славы Бустера.