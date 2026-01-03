GTA 6, Resident Evil Requiem, 007 First Light: самые громкие игры 2026 года

Календарь игровых релизов 2025 года постепенно подходит к концу, и следующий год уже достаточно близко, чтобы строить на него планы и планировать отпуска. Портал PC Gamer рассказал о самых примечательных играх, которые выйдут в начале 2026-го.

© Steam

Праздничный сезон 2025 года еще даже не закончился, но расписание крупных игровых релизов на 2026-й уже примерно понятно. Хотя январь будет не очень насыщенным, уже в феврале начнется череда ожидаемых премьер, от Deus Ex Remastered до Nioh 3 и Resident Evil Requiem. А сразу за ними последует Crimson Desert и, под конец марта, 007 First Light.

Уже можно предположить, что большинство новинок постараются не выходить в недели, близкие к релизу Grand Theft Auto 6 — она должна выйти 19 ноября. Пока что Rockstar огласила дату выхода лишь для консолей, но даже без релизного окна для ПК другим проектам тяжело будет прорваться через информационный шум, который воцарится вокруг возвращения в Вайс-сити.

Крупнейшие релизы 2026

Resident Evil Requiem — 27 февраля. Capcom вернет игроков в Раккун-сити, а история расскажет о совершенно новом персонаже — агенте ФБР Грейс Эшкрофт. Непонятно, появится ли в игре Леон Кеннеди.

— 27 февраля. Capcom вернет игроков в Раккун-сити, а история расскажет о совершенно новом персонаже — агенте ФБР Грейс Эшкрофт. Непонятно, появится ли в игре Леон Кеннеди. Crimson Desert — 19 марта. Одиночная игра от разработчика ММО Black Desert Online. После первого переноса, состоявшегося в 2021-м, похоже, проект наконец доберется до релиза.

— 19 марта. Одиночная игра от разработчика ММО Black Desert Online. После первого переноса, состоявшегося в 2021-м, похоже, проект наконец доберется до релиза. 007 First Light — 27 марта. Игра о начале карьеры молодого Бонда, до того, как он прослыл безупречным шпионом. Проектом занимается IO Interactive — разработчик серии Hitman.

— 27 марта. Игра о начале карьеры молодого Бонда, до того, как он прослыл безупречным шпионом. Проектом занимается IO Interactive — разработчик серии Hitman. Grand Theft Auto 6 — 19 ноября. Никто не знает, когда GTA 6 выйдет на ПК, но игнорировать консольный релиз в любом случае нельзя. Rockstar уже называет предстоящий релиз «самым большим за всю историю компании».

Новые релизы на ПК в январе

Pathologic 3 — 9 января

Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon — 15 января

Code Vein 2 — 30 января

Новые релизы на ПК в феврале

Deus Ex Remastered — 5 февраля

Dragon Quest VII: Reimagined — 5 февраля

Nioh 3 — 5 февраля

Menace — 6 февраля

Mewgenics — 10 февраля

Yakuza Kiwami 3 + Dark Ties — 11 февраля

High on Life 2 — 13 февраля

Resident Evil Requiem — 27 февраля

Новые релизы на ПК в марте