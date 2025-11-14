Может ли сотрудник лишиться работы за компьютерную игру

В Череповце экономиста уволили за игру в "танчики" на работе. Но он смог восстановиться через суд и получил 580 тысяч рублей от работодателя.

© Российская Газета

Сотрудник фанерно-мебельного комбината играл в World of Tanks на рабочем месте, что не понравилось работодателю, который уволил мужчину.

В суде стало ясно, что он играл только во время перерывов, используя личный интернет. Кроме того, в трудовом договоре не было запрета на компьютерные игры, а документы об увольнении были подписаны задним числом. В итоге суд встал на сторону уволенного экономиста и отменил все дисциплинарные взыскания.

"На самом деле российское трудовое законодательство - одно из самых совершенных в мире. Оно защищает права работника на отдых - и ежедневный, и еженедельный, и, конечно же, на отпуск, который является одним из самых продолжительных в мире", - отметил депутат Госдумы Александр Толмачёв (фракция "Единая Россия").

Трудовой кодекс говорит об обязательных перерывах в течение рабочего дня, предназначенных для отдыха и питания. Продолжительность - не менее 30 минут и не более двух часов. При этом время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или соглашением между работником и работодателем. Кроме того, в законодательстве обговаривается еще один вид перерыва - для обогревания и отдыха, он касается работ в холодное время года на открытом воздухе.

"Ежедневные перерывы мы по традиции называем обеденными, в разных организациях установлено свое время и своя продолжительность. Где-то обедают всего полчаса, зато раньше заканчивают рабочий день. Где-то на еду отводится больше времени, и фактически люди успевают не только перекусить и пообщаться, но и погулять, почитать, посмотреть видео, послушать музыку или размяться", - уточнил депутат.

Он рассказал, что Комитет Госдумы по молодежной политике проводил выездное заседание в Перми, где обсуждали развитие корпоративной культуры для молодежи от 25 лет.

"Развитие современной инфраструктуры на предприятиях - это бонус к его привлекательности для сотрудников. Совместные игры - компьютерные, спортивные, интеллектуальные - в свободное время помогают сплочению команды и интеграции молодых специалистов в профессиональную среду", - подчеркнул Толмачёв.

Законодательство не обговаривает, чем может заниматься сотрудник во время своего перерыва, а чем нет, все решает сам человек. Если хочет, он может в рамках установленного времени и поиграть - в видеоигры, настольные игры - хоть в пинг-понг.