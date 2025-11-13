Бывший президент Sony рассказал об отмене игры создателей God of War

Экс-президент Sony Сюхэй Ёсида рассказал подробности об отмене игры студии Santa Monica, создавшей God of War.

© кадр из игры

По его словам, Santa Monica работала над совершенно новым проектом, никак не относящимся ко вселенной, где господствует Кратос. Концепция и идеи, как отмечает Ёсида, были впечатляющими, но проект так и не добрался до релиза.

В его создание вложили больше 25 млн долларов, однако студия не смогла закончить его. Развить изначальные планы до полноценного проекта оказалось невозможно, поэтому разработку остановили.

Сюхэй Ёсида признался, что за время работы в игровой индустрии он закрыл много разных проектов и в целом такая практика не является проблемой. Он пояснил, что многие тайтлы прекращают своё существование уже на этапе обсуждения, но некоторые сворачивают и на более поздних этапах.

Говоря про ещё одну крупную отмену, Ёсида рассказал, что эта игра принадлежала одной из европейских студий. Подробности бывший президент Sony раскрывать не стал, но признался, что приоритет отдали другим проектам, которые казались амбициознее.

Ранее Сюхэй Ёсида рассказывал, что God of War адаптировали для VR во времена PS3. Демоверсию сделали специально, чтобы продемонстрировать возможности новой технологии. До полноценной игры она так и не доросла.