RDR неожиданно получила возрастной рейтинг для современных консолей

В сети обратили внимание на то, что агентство ESRB выдало возрастной рейтинг для оригинальной Red Dead Redemption. Особенность в том, что он распространяется на версии для PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и Xbox Series. Всё это подтолкнуло фанатов на интересные размышления о возможном будущем игры и серии в целом.

© кадр из игры

Дело в том, что Red Dead Redemption уже доступна на PC, PlayStation 3, консолях Xbox (по обратной совместимости с Xbox 360), PlayStation 4 и Nintendo Switch. Игроки на PS5 и Switch 2 также могут наслаждаться вестерном, причём в случае с актуальной консолью Sony речь идёт о версии с возможностью включить режим с 60 FPS.

Выдача возрастного рейтинга для современных консолей может намекать на появление «нативной» версии игры для них. Например, на Xbox Series вестерн так и доступен лишь по обратной совместимости. В случае с Nintendo Switch 2 разработчики могли бы повысить стабильность и разрешение игры. Вопрос с PS5 остаётся открытым, ведь у Red Dead Redemption уже есть улучшения для актуальной консоли Sony.

Red Dead Redemption неожиданно получила возрастной рейтинг для современных консолей - фото 1

Гораздо более желанным для фанатов является появление сборника-дилогии Red Dead Redemption. Причём в этом случае Red Dead Redemption 2 могла бы получить некстген-версию и порт на Switch 2, о чём уже давненько ходят слухи. Эксперты Digital Foundry даже называли самые желанные новшества для переиздания. Однако делать какие-либо выводы без официальных анонсов ещё слишком рано.

Что касается возрастного рейтинга, то в описании к нему нет ничего интересного. Red Dead Redemption для PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и Xbox Series так и осталась игрой «только для взрослых» из-за насилия, крови, нецензурной брани, «обнажёнки» и других элементов, которыми славятся игры Rockstar Games.