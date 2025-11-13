Sony планирует поддерживать PlayStation 5 минимум до 2030-го года
Во время телефонной конференции, посвящённой финансовым результатам, во вторник компании Sony задали вопрос о предполагаемом сроке службы PlayStation 5 и планах относительно консоли-преемницы.
В ответ финансовый директор Sony Линь Тао заявил, что PS5 находится «только в середине» своего жизненного цикла, сославшись на большое количество активных пользователей, продолжающих играть на PS4 спустя более десяти лет после её выхода.
По слухам, официальный релиз PlayStation 6 намечен на 2027 год. Это даст PS5 основной жизненный цикл примерно в семь лет, что соответствует длительности поддержки PS4. Однако Тао подчеркнул, что компания планирует продолжать развивать и поддерживать текущее поколение.
«Многие активные пользователи пользуются консолью, поэтому с этой точки зрения мы считаем, что PS5 находится только в середине пути и намерены продлить этот этап ещё больше».
Таким образом, можно предположить, что Sony намерена поддерживать PS5 как минимум до 2030 года. К этому времени, вероятно, появится PS6, а PS5 перейдёт в статус второстепенной платформы – так же, как PS4 оставалась актуальной на протяжении нынешнего поколения.
Многие поклонники PlayStation считают, что PS5 пока не раскрыла свой потенциал, особенно в части эксклюзивных игр, определяющих лицо поколения. Большинство ключевых релизов компания запланировала на 2026 год: среди них – Marvel’s Wolverine и Grand Theft Auto VI, разрабатываемые с учётом аппаратных возможностей PS5. Это позволяет предположить, что консоль останется технически актуальной как минимум до выхода этих проектов. Сама Sony отказалась комментировать планы относительно следующего поколения.
«Хотя на данном этапе мы не можем раскрыть подробности, будущее платформы остаётся для нас главным приоритетом», – заявил генеральный директор SIE Хидэаки Нишино. – «Мы стремимся находить новые, более совершенные способы взаимодействия игроков с нашим контентом и сервисами».