Sony планирует поддерживать PlayStation 5 минимум до 2030-го года

Во время телефонной конференции, посвящённой финансовым результатам, во вторник компании Sony задали вопрос о предполагаемом сроке службы PlayStation 5 и планах относительно консоли-преемницы.

© MobiDevices

В ответ финансовый директор Sony Линь Тао заявил, что PS5 находится «только в середине» своего жизненного цикла, сославшись на большое количество активных пользователей, продолжающих играть на PS4 спустя более десяти лет после её выхода.

По слухам, официальный релиз PlayStation 6 намечен на 2027 год. Это даст PS5 основной жизненный цикл примерно в семь лет, что соответствует длительности поддержки PS4. Однако Тао подчеркнул, что компания планирует продолжать развивать и поддерживать текущее поколение.

«Многие активные пользователи пользуются консолью, поэтому с этой точки зрения мы считаем, что PS5 находится только в середине пути и намерены продлить этот этап ещё больше».

Таким образом, можно предположить, что Sony намерена поддерживать PS5 как минимум до 2030 года. К этому времени, вероятно, появится PS6, а PS5 перейдёт в статус второстепенной платформы – так же, как PS4 оставалась актуальной на протяжении нынешнего поколения.

Многие поклонники PlayStation считают, что PS5 пока не раскрыла свой потенциал, особенно в части эксклюзивных игр, определяющих лицо поколения. Большинство ключевых релизов компания запланировала на 2026 год: среди них – Marvel’s Wolverine и Grand Theft Auto VI, разрабатываемые с учётом аппаратных возможностей PS5. Это позволяет предположить, что консоль останется технически актуальной как минимум до выхода этих проектов. Сама Sony отказалась комментировать планы относительно следующего поколения.