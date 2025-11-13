Для ПК и смартфонов выпустят Horizon Steel Frontiers

Компания NCSOFT представила Horizon Steel Frontiers — многопользовательскую онлайн-игру по лицензии PlayStation, создаваемую при участии студии Guerrilla Games, разработчиков оригинальной серии Horizon. Об этом сообщает DTF.

© Газета.Ru

В Horizon Steel Frontiers игрокам предстоит создать собственного охотника и исследовать бесшовный открытый мир, населенный механическими существами. Действие MMO разворачивается в регионе Deathlands, вдохновленном природными ландшафтами Аризоны и Нью-Мексико.

Анонс сопровождался десятиминутным видео с комментариями разработчиков и геймплейным трейлером, где были показаны элементы исследования, сражения с боссами и визуальный стиль, близкий к проектам Horizon Zero Dawn и Forbidden West от Guerrilla Games.

Игра разрабатывается для ПК, iOS и Android, однако, как уточнили авторы, первоначально проект создавался с учетом особенностей мобильных платформ. Дата выхода Horizon Steel Frontiers и минимальные требования пока не раскрываются.

Известно, что по франшизе Horizon также разрабатывается полнометражный фильм.

Ранее появились первые подробности о Far Cry 7.