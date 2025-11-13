Местом действия Far Cry 7 станет Аляска

Действие следующей части Far Cry развернется в Аляске. Об этом говорится в опубликованной на форуме Reddit утечке.

© Газета.Ru

По данным инсайдеров, новая итерация Far Cry будет состоять из двух отдельных проектов. Первый сохранит формат однопользовательской сюжетной кампании, тогда как второй станет онлайн-шутером с элементами выживания и эвакуации, где ключевую роль играют сбор ресурсов и противостояние другим игрокам.

Косвенные подтверждения этой информации фанаты обнаружили в коде шутера XDefiant, где были найдены изображения с пейзажами Аляски — региона, который ранее упоминался в слухах как место действия будущей игры.

Инсайдеры утверждают, что Far Cry 7 создается на движке Snowdrop, используемом также в сериях The Division и Avatar: Frontiers of Pandora. Релиз, по предварительным прогнозам, может состояться в течение ближайших двух лет.

Far Cry — популярная франшиза Ubisoft, под которой выпускается серия компьютерных игр в жанре шутера от первого лица и action-adventure. Сюжет игр, как правило, рассказывает о попытках свержения главным героем диктаторов.

Ранее сообщалось, что GTA 5 и еще восемь игр станут бесплатными в подписке PS Plus.